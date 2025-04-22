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  4. Fenerbahçe'de Jose Mourinho şoku! Kulübün cebinden en az 20 milyon Euro çıkacak

Fenerbahçe'de Jose Mourinho şoku! Kulübün cebinden en az 20 milyon Euro çıkacak

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.04.2025 16:52
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Kayserispor karşısında alınan 3-3'lük beraberlik sonrası şampiyonluk şansı mucizelere kalmıştı. Kötü gidişin faturası çoğunluk olarak Jose Mourinho'ya kesilirken sezon sonunda Portekizli çalıştırıcının ayrılması artık yüksek seslerle telaffuz edilmeye başlandı. Sözleşmesinde tazminat maddesi olduğu bilinen Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılması durumunda ödenecek rakam dudak uçuklattı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho şoku! Kulübün cebinden en az 20 milyon Euro çıkacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de gündem Jose Mourinho... Birçok taraftarın sezon sonunda gönderilmesini istediği Portekizli çalıştırıcı için sarı-lacivertli yönetimde de fikir ayrılıkları mevcut. Yapılan toplantıda çoğunluk olarak ayrılık görüşü hakimken son söz Ali Koç'ta olacak.

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Kayserispor maçında yaşanan puan kaybı sonrası acil olarak toplanan Fenerbahçe yönetiminde çoğunluk olarak Mourinho hakkında ayrılık düşüncesi ortaya çıktı. Özellikle iç sahada oynanan maçlarda bile yaşanan puan kayıpları sabırları taşırmış durumda...

EN AZ 20 MİLYON EURO TAZMİNAT BEDELİ

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Yeni Asır gazetesinde yer alan habere göre Mourinho'nun tazminatı 30 milyon Euro... İki tarafın karşılıklı anlaşması durumunda bu rakamın 20-25 milyon Euro seviyelerine indirilebileceği belirtildi.

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