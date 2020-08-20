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Sivasspor yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

SİVAS HABERLERİ  | 20.08.2020 14:33 | Son Güncelleme

Sivasspor yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, Gerede ilçesindeki kampın altıncı gününde sabah ve öğlen saatlerinde yaptığı çalışmayla hazırlıklarına devam etti.

Sabah saat 07.30'da dayanıklılık koşusu yapan oyuncular, öğlen antrenmanına ise ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma, pas ve pres çalışmasının ardından topla çalışmalar yapan futbolcular, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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