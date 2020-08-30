Sivasspor yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman, 3 grup halinde yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla antrenman öncesi sahada Türk bayrağı açtı.

Sivasspor, yarın öğle yapacağı idmanın ardından Bolu kampını tamamlayarak, The Land of Legends turnuvasına katılmak üzere İstanbul'a gidecek.

