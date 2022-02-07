YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialı

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialı

07.02.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Rıza Çalımbay: "Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 9 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile yapacakları karşılaşmayı kazanarak üst tura çıkmak istediklerini belirtti.

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligde deplasmanda Gaziantep FK'ye 5-1 gibi farklı skorla yenildikleri için üzgün olduklarını aktardı.

Karşılaşmada çok fazla hata yaptıklarına dikkati çeken Çalımbay, "İlk yarı bittiğinde oyuncu değişiklikleri ve taktik değişiklikler yaptık. Maç içinde yaptığımız hatalardan dolayı kaybetmemiz gayet normal. Bu kadar çok hata yaparsan mağlubiyet kaçınılmaz olur. Şimdi önümüzdeki kupa maçına bakacağız. Royal Hastanesi Bandırmaspor, iyi bir takım, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u kupadan elemişlerdi. Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, Süper Lig'i iyi bir yerde tamamlamayı arzuladıklarını da vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımızla çok iyi günler yaşayacağımıza inanıyorum. Ligi iyi bir yerde bitireceğiz. Forvet sıkıntısı yaşıyoruz, şu an sadece elimizde Olarenwaju Kayode var. Kupa maçında Kayode'ye bir şey olsa elimizde direkt oynatacağımız forvet olmayacak. İçimizden birini bulmaya çalışacağız. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ile ligde iyi bir seri yakalamak için elimizden geleni yapacağız."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyorSivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyor
Konyaspor transferde "hassas" hareket ediyorKonyaspor transferde "hassas" hareket ediyor
Gümüşhane'de silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandıGümüşhane'de silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor

Sivas Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:27
Öğle
12:51
İkindi
15:39
Akşam
18:05
Yatsı
19:24
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Çocuğu mu var? Sosyal medya yıkıldı

Çocuğu mu var? Sosyal medya yıkıldı

'Escort' polemiğinden sonra olay sözler

'Escort' polemiğinden sonra olay sözler

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

Dövmelerinden önceki halini paylaştı! Herkesi şaşırttı

Dövmelerinden önceki halini paylaştı! Herkesi şaşırttı

Daha fazla dayanamad! “Güzel ve sarışınım” diyerek isyan etti

Daha fazla dayanamad! “Güzel ve sarışınım” diyerek isyan etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.