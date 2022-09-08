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Sivasspor'a, Malmö maçındaki olaylar nedeniyle para cezası verildi

08.09.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'a, Malmö maçındaki olaylar nedeniyle para cezası verildi

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'a, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Malmö ile oynadığı maçta taraftarın sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle 31 bin 500 avro para cezası uygulandı.

Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, Malmö maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 30 bin avro, meşale yakılması nedeniyle de bin 500 avro kulübe para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüzün daha ağır cezalar almaması için taraftarlarımızın daha dikkatli olmasını önemle rica ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 25 Ağustos'ta İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşmış ve sahadan 2-0 yenik ayrılmıştı.

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