Sivasspor'da, Altay maçının hazırlıkları başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

