YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor'da ikinci grup akşam antrenmanı yaptı

Sivasspor'da ikinci grup akşam antrenmanı yaptı

SİVAS HABERLERİ  | 18.05.2020 21:06 | Son Güncelleme

Sivasspor'da ikinci grup akşam antrenmanı yaptı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekipte, ikinci grupta yer alan futbolcular iki günlük iznin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda, futbolcular kuvvet, dayanıklılık ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanı topla gerçekleştirilen çalışmalarla tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın saat 10.30 ve 17.00'de 2 grup halinde çalışmalarını sürdürecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

MHP Domaniç İlçe Başkanı Türkmen hayatını kaybetti

MHP Domaniç İlçe Başkanı Türkmen hayatını kaybetti

Evine misafir ettiği kişinin ağılından küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Evine misafir ettiği kişinin ağılından küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Mahalle halkı sokak aydınlatmasını kendisi yapıyor

Mahalle halkı sokak aydınlatmasını kendisi yapıyor

Büyükşehir’den kısıtlama günlerinde yoğun çalışma

Büyükşehir’den kısıtlama günlerinde yoğun çalışma

Çarşamba için söylediler

Çarşamba için söylediler

Sivas Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:23
Sabah
05:08
Öğle
12:33
İkindi
16:27
Akşam
19:49
Yatsı
21:26

Sivas Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Çetinkaya Eczanesi
Merkez
Karaca Eczanesi
Merkez
Sivas Eczanesi
Merkez
Kevser Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacak merkezin temeli atıldı

Tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacak merkezin temeli atıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Vali minik Miraç’ın TV talebini geri çevirmedi

Vali minik Miraç’ın TV talebini geri çevirmedi

Doğan her bebek için bir fidan dikilecek

Doğan her bebek için bir fidan dikilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.