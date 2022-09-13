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Sivasspor'da Kader Keita ameliyat edildi

13.09.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da Kader Keita ameliyat edildi

Sivasspor'da Kader Keita ameliyat edildi

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Kader Keita ameliyat edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Keita'nın, sol elindeki kırık nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği El, Kol ve Omuz Cerrahisi Bölümü'nde Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından ameliyat edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gereli, başarılı geçen operasyon sonrası Keita'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve en kısa sürede kondisyon egzersizlerine başlayacağını belirtti.

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Sivasspor ameliyat süperlig

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