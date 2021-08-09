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Sivasspor'da kombine satışı başladı

09.08.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da kombine satışı başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'un 2021-2022 sezonunda Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynayacağı Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmalarında geçerli olacak kombine biletlerin genel satışı başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 5 kategoriye ayrılan kombine biletlerin fiyatları 227,50 ile 647,50 lira arasında belirlendi.

Bu çerçevede 1. kategoride yer alan VIP tribünü alt B, E, F blokları 647,50, 2. kategori maraton alt ve üst kısım C, D, E blokarı 429,50, 3. kategori maraton tribünü alt ve üst kısımlar A, B, F, G blokları 329,50, 4. kategori Osman Seçilmiş tribünü güney alt ve üst tüm bloklar 227,50 ve 5. kategori VIP üst B blok bayan tribünü 227,50 liradan satışa sunuluyor.

Kombine satışı, www.passo.com.tr adresinden, güney kale arkası tribünü 8 numaralı girişte ve Buruciye Medresesi bahçesinde bulunan Passolig gişelerinde 10.00-18.00 saatleri arasında yapılacak. Gişeler pazar günleri kapalı olacak.

Kombine satışında HES Kodu ile TC kimlik numarası zorunluluğu olacak ve satışlar sadece Demir Grup Sivasspor logolu Passolig kart sahiplerine yapılacak.

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