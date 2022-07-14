Sivasspor'da Max Gradel sağlık kontrolünden geçirildi

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi orta saha oyuncusu Max Gradel, sağlık kontrolüne tabi tutuldu.

Kulübün açıklamasına göre, Max Gradel'e Acıbadem Fulya Hastanesinde sağlık kontrolü yapıldı.

Max Gradel, kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sporcunun sağlık kontrolü, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.



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