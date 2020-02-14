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Sivasspor'da Trabzonspor mesaisi başladı

SİVAS HABERLERİ  | 14.02.2020 17:19 | Son Güncelleme

Teknik direktör Rıza Çalımbay: - "Bizim tek düşüncemiz puan ya da puanlarla dönmek. Bunu da yapmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz"

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 22. haftasında pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çalımbay, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor'a elendikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Lige odaklandıklarını aktaran Çalımbay, "Şu an önemli olan lig ve Trabzonspor maçı. Final niteliğinde bir maç olacak, bunun farkındayız." dedi.

Trabzonspor maçı öncesinde kırmızı-beyazlı ekipte sakat futbolcuların sayısının fazla olmasının dezavantajını yaşadıklarını dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Sakatlar olmasaydı daha alternatifli bir kadro olarak orada olacaktık ama biz yine de oradan puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyoruz. Bizi orada çok büyük bir mücadelenin beklediğinin farkındayız. Bugüne kadar da takım olarak böyle maçları çok oynadık. Orada da aynı şekilde kendimize güvenerek oynayacağız, oyundan kopmadan oynayacağız. Çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum."

- "Hakemlere saygımız sonsuz"

Çalımbay, bu sezon ligde en çok hakemlerin ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin konuşulduğunu aktararak, ligde hiç penaltı kullanmayan Sivasspor'un en fazla mağdur olan takım olduğunu savundu.

Penaltı pozisyonlarının olmasına rağmen, takımı lehine hiç penaltı kararı verilmediğine dikkati çeken Çalımbay, "Bizim yine de hakemlere saygımız sonsuz. Onlar da mutlaka sahaya hata yapmak için çıkmıyor ama bazen oluyor, yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasının hakemi Cüneyt Çakır'ın kendini ispat etmiş dünya çapında bir hakem olduğunu söyleyen Çalımbay, "Böyle maçlara alışıktır ve böyle maçları çok iyi yöneteceğine yürekten inanıyorum. Çok güzel bir lig maçı olacak. Trabzon'un atmosferini çok iyi bilen birisiyim. Bizim tek düşüncemiz puan ya da puanlarla dönmek. Bunu da yapmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

- Sakatlar can sıkıyor

Kırmızı-beyazlı ekipte Arouna Kone, Skuletic, Barış Yardımcı ve Emre Kılıç'ın sakatlığı bulunduğunu, Marcelo Goiano ile Mert Hakan Yandaş'ın durumunun belirsiz olduğunu aktaran Çalımbay, futbolcularının iki günde bir maç oynadığı için bu tür sorunların çıkmasının normal olduğunu söyledi.

Forvet olarak sadece Mustapha Yatabare'nin bulunduğunu diğer iki golcü oyuncusunun sakat olduğunu belirten Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"1-2 hafta sıkıntı yaşayacağız ama ondan sonra diğer arkadaşlarımız da geldiği zaman çok alternatifli kadromuz olacak. Takımıma yürekten inanıyorum, güveniyorum. Bugüne kadar mükemmel işler yaptık, yine de yapacağız. Tek şey şu şanssız dönemi atlatmamız. Onlar da geldikten sonra daha iyi duruma geleceğiz."

- Antrenman

Kırmızı-beyazlı ekip, Trabzonspor maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Çalımbay yönetimindeki idmanda, dünkü Antalyaspor maçında ilk 11'de görev alan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşunun ardından 5'e 2 pas çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

İdmana, sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Kone, Mert Hakan Yandaş ve Barış Yardımcı ile sol el parmağından ameliyat olan Petar Skuletiç katılmadı.

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