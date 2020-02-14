Sivasspor'da Trabzonspor mesaisi başladı

"Sakatlar olmasaydı daha alternatifli bir kadro olarak orada olacaktık ama biz yine de oradan puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyoruz. Bizi orada çok büyük bir mücadelenin beklediğinin farkındayız. Bugüne kadar da takım olarak böyle maçları çok oynadık. Orada da aynı şekilde kendimize güvenerek oynayacağız, oyundan kopmadan oynayacağız. Çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum."

Lige odaklandıklarını aktaran Çalımbay, "Şu an önemli olan lig ve Trabzonspor maçı. Final niteliğinde bir maç olacak, bunun farkındayız." dedi.

- "Hakemlere saygımız sonsuz"

Çalımbay, bu sezon ligde en çok hakemlerin ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin konuşulduğunu aktararak, ligde hiç penaltı kullanmayan Sivasspor'un en fazla mağdur olan takım olduğunu savundu.

Penaltı pozisyonlarının olmasına rağmen, takımı lehine hiç penaltı kararı verilmediğine dikkati çeken Çalımbay, "Bizim yine de hakemlere saygımız sonsuz. Onlar da mutlaka sahaya hata yapmak için çıkmıyor ama bazen oluyor, yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasının hakemi Cüneyt Çakır'ın kendini ispat etmiş dünya çapında bir hakem olduğunu söyleyen Çalımbay, "Böyle maçlara alışıktır ve böyle maçları çok iyi yöneteceğine yürekten inanıyorum. Çok güzel bir lig maçı olacak. Trabzon'un atmosferini çok iyi bilen birisiyim. Bizim tek düşüncemiz puan ya da puanlarla dönmek. Bunu da yapmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

- Sakatlar can sıkıyor

Kırmızı-beyazlı ekipte Arouna Kone, Skuletic, Barış Yardımcı ve Emre Kılıç'ın sakatlığı bulunduğunu, Marcelo Goiano ile Mert Hakan Yandaş'ın durumunun belirsiz olduğunu aktaran Çalımbay, futbolcularının iki günde bir maç oynadığı için bu tür sorunların çıkmasının normal olduğunu söyledi.