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Sivasspor'dan Ahmed Musa'nın sağlık durumu hakkında açıklama:

19.09.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ahmed Musa'ya yapılan kontrollerde, sol kolunda kırık tespit edildi"

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Ahmed Musa'nın sol kolunda kırık tespit edildiği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında dün deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynadığımız müsabakanın 19. dakikasında sakatlanan futbolcumuz Ahmed Musa'ya yapılan kontrollerde, sol kolunda kırık tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, oyuncunun tedavi sürecinin başladığı belirtildi.

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Sakatlık Ahmed Musa demir grup sivasspor

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