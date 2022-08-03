YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor'dan sakatlığı bulunan Hakan Arslan hakkında açıklama

Sivasspor'dan sakatlığı bulunan Hakan Arslan hakkında açıklama

03.08.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'dan sakatlığı bulunan Hakan Arslan hakkında açıklama

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sakatlığı bulunan Hakan Arslan'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, Hakan Arslan hakkında kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü Trabzonspor ile oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından ağrı hisseden sporcumuza yapılan kontrollerde, sol alt adalesinde orta seviyeye yakın yırtık tespit edildi. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa'da iddialı:Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa'da iddialı:
GÜNCELLEME - Bursa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Bursa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kocaeli'de hemşireyi darbetmekle suçlanan hasta yakını yeniden gözaltına alındıKocaeli'de hemşireyi darbetmekle suçlanan hasta yakını yeniden gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
demir grup sivasspor futbol

Sivas Namaz Vakitleri 3 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:45
Sabah
05:25
Öğle
12:43
İkindi
16:35
Akşam
19:51
Yatsı
21:24
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Lezbiyen çift spermleri topladı! “Kokteyl yarattık”

Lezbiyen çift spermleri topladı! “Kokteyl yarattık”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Temizlemesi 5 saniye

Temizlemesi 5 saniye

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.