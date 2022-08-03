Sivasspor'dan sakatlığı bulunan Hakan Arslan hakkında açıklama

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sakatlığı bulunan Hakan Arslan'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, Hakan Arslan hakkında kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü Trabzonspor ile oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından ağrı hisseden sporcumuza yapılan kontrollerde, sol alt adalesinde orta seviyeye yakın yırtık tespit edildi. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.



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