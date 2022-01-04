Sivassporlu Ahmet Oğuz evlendi

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu Ahmet Oğuz, düzenlenen düğün töreniyle Ece Akçay ile hayatını birleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, genç çiftin düğün töreninin İstanbul'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Çiftin nikah şahitliğini Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yaptığının belirtildiği açıklamada, takım arkadaşlarının da Ahmet'i bu mutlu gününde yalnız bırakmadığı aktarıldı.

Açıklamada, "Demir Grup Sivasspor ailesi olarak Oğuz çiftini tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar dileriz." ifadesine yer verildi.



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