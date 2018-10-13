Sivassporlu Arouna Kone ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde geçen hafta deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sağ elmacık kemiğine darbe alan ve sağ göz çukurunu da içeren üst çene ve elmacık kemiğinde parçalı kırık tespit edilen golcü futbolcu, Acıbadem Altunizade Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır tarafından ameliyat edildi.
Kone'nin kırık kemikleri 2 saat süren ameliyatta düzeltildi. Kone, başarılı geçen ameliyattan 5 gün sonra koruyucu maske eşliğinde antrenmanlara başlayabilecek.
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