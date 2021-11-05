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Sivassporlu futbolcu Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'na çağrıldı

05.11.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivassporlu futbolcu Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'na çağrıldı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Max Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'na davet edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, ülkesinin 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 13 Kasım'da sahasında Mozambik, 16 Kasım'da ise deplasmanda Kamerun ile oynayacağı maçların kadrosuna çağrıldı.

Ülkesinin formasını 2011 yılından itibaren terletmeye başlayan Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda bugüne kadar 87 maçta 13 kez gol sevinci yaşadı.

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