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Sivassporlu Max Gradel’den 12 asist

19.05.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DG Sivasspor’un Fildişi Sahilli futbolcusu Max Gradel, bu sezon ligde takımına 12 asistlik katkıda bulundu.

Sivassporlu Max Gradel’den 12 asist

Sivasspor’un 33 yaşındaki forvet oyuncusu Max Gradel, hücum oyunuyla dikkat çekiyor. 2020-2021 sezonunda 39 maça ilk 11’de başlayan ve 39 maçta da görev alan Gradel, 3 bin 400 dakika oyunda kaldı.

Fildişi Sahilli oyuncu bu karşılaşmalarda 3 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Rakip fileleri 11 kez havalandıran deneyimli oyuncu, takımına 12 asistlik katkıda da bulundu. Başarılı oyuncunun Sivasspor’la 31 Mayıs 2022 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Başarılı oyuncular Erdoğan Yeşilyurt ve Fayçal Fajr’ın da 5 asist yaptığı Sivas temsilcisinde, Ahmet Oğuz ile Uğur Çiftçi 3, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Hakan Arslan 2, Robin Yalçın ve Claudemir de birer asist kaydetti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor
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