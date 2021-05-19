Sivassporlu Max Gradel’den 12 asist

Sivasspor’un 33 yaşındaki forvet oyuncusu Max Gradel, hücum oyunuyla dikkat çekiyor. 2020-2021 sezonunda 39 maça ilk 11’de başlayan ve 39 maçta da görev alan Gradel, 3 bin 400 dakika oyunda kaldı.

Fildişi Sahilli oyuncu bu karşılaşmalarda 3 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Rakip fileleri 11 kez havalandıran deneyimli oyuncu, takımına 12 asistlik katkıda da bulundu. Başarılı oyuncunun Sivasspor’la 31 Mayıs 2022 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Başarılı oyuncular Erdoğan Yeşilyurt ve Fayçal Fajr’ın da 5 asist yaptığı Sivas temsilcisinde, Ahmet Oğuz ile Uğur Çiftçi 3, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Hakan Arslan 2, Robin Yalçın ve Claudemir de birer asist kaydetti.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

