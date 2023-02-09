YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivassporlu Muammer’den yardım çalışmalarına destek

Sivassporlu Muammer’den yardım çalışmalarına destek

09.02.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DG Sivassporlu kaleci Muammer Yıldırım, Sivas İtfaiye Müdürlüğü’ndeki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

Sivas, deprem felaketinin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara Sivasspor’un tecrübeli kalecisi Muammer Yıldırım da katıldı. Yıldırım, Sivas İtfaiye Müdürlüğü’ndeki yardım merkezine giderek çalışmalara destek verdi.

32 yaşındaki kaleci, ihtiyaç malzemelerini teslim ettikten sonra gönüllü vatandaşlarla birlikte yürütülen çalışmalara destek vererek depremzedelere ulaştırılacak malzemeleri tırlara yüklemeye yardım etti.

Kırmızı-beyazlı ekibin kalecisi sosyal medya hesabından da Sivas İtfaiye Müdürlüğü’ndeki yardım merkezini paylaşarak, "Herkesten Allah razı olsun" notunu ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem mağdurlarını taşıyan dizel tren setleri Sivas'a vardıDeprem mağdurlarını taşıyan dizel tren setleri Sivas'a vardı
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 10 Şubat Cuma

İmsak
06:00
Sabah
07:24
Öğle
12:51
İkindi
15:41
Akşam
18:08
Yatsı
19:27
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.