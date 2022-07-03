Sivassporlu oyuncu Uğur Çiftçi, Avrupa'da başarı için çalıştıklarını açıkladı:

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu Uğur Çiftçi, takım olarak yeni sezonda Avrupa'da başarı istediklerini söyledi.

Uğur, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, 3 sezondur üst üste Avrupa kupalarına gittiklerine dikkati çekerek, "Baktığımız zaman Avrupa'ya giden takımlar bir sezon sonra başarısız oluyor ama biz üst üste Avrupa'ya giderek ülke puanına katkıda bulunduk. Çok iyi bir iş başardık. Bu sene de hem ülke puanına katkı sağlamak hem de Sivasspor'u Avrupa'da daha iyi temsil etmek istiyoruz. Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz." dedi.

Geçen sezon lige iyi başlayamadıklarını ama Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza attıklarını hatırlatan Uğur, "Avrupa'da ve ligde çok maç oynadık. Ligde istediğimiz sıralamada bulunamadık. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsak büyük bir başarıya imza atacağımızı biliyorduk ve kupayı kazandık. İyi bir sezon geçirdik diyebiliriz. Önümüzde Süper Kupa maçı var. İyi hazırlanıyoruz. Süper Kupa'yı da kazanarak 2 kupa ile devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Hedeflerimin arasında milli takıma gitmek de var"

Doğduğu şehrin takımına hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu aktaran ve yeni sezon hedeflerine değinen Uğur Çiftçi, şunları kaydetti:

"Sakatsız, kazasız, belasız bir sezon geçirmek istiyorum. Tabii ki bütün maçlarda oynamak istiyorum. Oynadığımız maçlarda gol, asist ya da daha iyi savunma yaparak takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Hedeflerimin arasında milli takıma gitmek de var. Sivasspor olarak da ligi daha yukarılarda bitirmek istiyoruz."

Uğur, taraftarlara kombine bilet almaları çağrısında da bulundu.



