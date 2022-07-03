YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivassporlu oyuncu Uğur Çiftçi, Avrupa'da başarı için çalıştıklarını açıkladı:

Sivassporlu oyuncu Uğur Çiftçi, Avrupa'da başarı için çalıştıklarını açıkladı:

03.07.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu sene de hem ülke puanına katkı sağlamak hem de Sivasspor'u Avrupa'da daha iyi temsil etmek istiyoruz"

Sivassporlu oyuncu Uğur Çiftçi, Avrupa'da başarı için çalıştıklarını açıkladı:

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu Uğur Çiftçi, takım olarak yeni sezonda Avrupa'da başarı istediklerini söyledi.

Uğur, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, 3 sezondur üst üste Avrupa kupalarına gittiklerine dikkati çekerek, "Baktığımız zaman Avrupa'ya giden takımlar bir sezon sonra başarısız oluyor ama biz üst üste Avrupa'ya giderek ülke puanına katkıda bulunduk. Çok iyi bir iş başardık. Bu sene de hem ülke puanına katkı sağlamak hem de Sivasspor'u Avrupa'da daha iyi temsil etmek istiyoruz. Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz." dedi.

Geçen sezon lige iyi başlayamadıklarını ama Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza attıklarını hatırlatan Uğur, "Avrupa'da ve ligde çok maç oynadık. Ligde istediğimiz sıralamada bulunamadık. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsak büyük bir başarıya imza atacağımızı biliyorduk ve kupayı kazandık. İyi bir sezon geçirdik diyebiliriz. Önümüzde Süper Kupa maçı var. İyi hazırlanıyoruz. Süper Kupa'yı da kazanarak 2 kupa ile devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Hedeflerimin arasında milli takıma gitmek de var"

Doğduğu şehrin takımına hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu aktaran ve yeni sezon hedeflerine değinen Uğur Çiftçi, şunları kaydetti:

"Sakatsız, kazasız, belasız bir sezon geçirmek istiyorum. Tabii ki bütün maçlarda oynamak istiyorum. Oynadığımız maçlarda gol, asist ya da daha iyi savunma yaparak takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Hedeflerimin arasında milli takıma gitmek de var. Sivasspor olarak da ligi daha yukarılarda bitirmek istiyoruz."

Uğur, taraftarlara kombine bilet almaları çağrısında da bulundu.

Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi:

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyorSivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gebze mitinginde konuştu:DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gebze mitinginde konuştu:
Adana'da sıcak hava bunalttıAdana'da sıcak hava bunalttı
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor futbol

Sivas Namaz Vakitleri 3 Temmuz Pazar

İmsak
03:08
Sabah
05:01
Öğle
12:41
İkindi
16:38
Akşam
20:11
Yatsı
21:56
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.