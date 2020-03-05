Sivassporlu Yasin Öztekin şampiyonluğa inanıyor

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Demir Grup Sivasspor'un gole dönük orta saha oyuncusu Yasin Öztekin, kırmızı-beyazlı ekibin şampiyonluk yarışında sonuna kadar yer alacağını söyledi.

Sivasspor'un devre arası transfer döneminde Göztepe'den kadrosuna kattığı Yasin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı ekipte iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu, herkesin takımın başarısı için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini belirtti.

Kırmızı-beyazlı formayı giymekten mutlu olduğunu dile getiren Yasin, Sivasspor'un bu sezonki başarısının taraflı tarafsız tüm spor kamuoyunun dikkatini çektiğini ifade etti.

- "En iyi olan kupayı kaldırsın"

Sivas ekibinin şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüdüğünü vurgulayan Yasin, "Çekici bir lig, aynı puanda olan 3 takım var. Biz sonuna kadar bu mücadelenin içinde olmak istiyoruz. Hepsine başarılar diliyorum ama en iyi olan kupayı kaldırsın, biz de buna talibiz." dedi.

Kırmızı-beyazlı ekibin maç maç bakarak ilerlediğini aktaran Yasin, "Ona göre çalışıyoruz, ona göre hareket ediyoruz. Tek tek maçlara çıkıp her maçı final maçı gibi görüp inşallah sezon sonu güzel şeyler elde etmek istiyoruz." diye konuştu.