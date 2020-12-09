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Sivassporlu yönetici ve ailesi kazada yaralandı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 09.12.2020 14:19 | Son Güncelleme

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında Sivasspor yönetim kurulu yedek üyesi Emre Özgü, eşi ve oğlu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya yoğun sisin neden olduğu düşünülüyor. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sivasspor Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Emre Özgü'nün cipi, trafiğe kapalı yolda çukura düştü. Kazada Özgü ile yanındaki eşi ve oğlu yaralandı.

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Kaza, saat 10.00 sıralarında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yakınlarında meydana geldi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Maccabi Tel Aviv karşılaşması için takımla İsrail'e gitmek için aracıyla havaalanına hareket eden Sivasspor Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Emre Özgü, 58 DD 444 plakalı cipi ile trafiğe kapalı yola girdi. Özgü'nün karşısına çukur çıktı.

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Cip, çukura düştü. Kazada Emre Özgü ile eşi Esra Özgü ve oğlu Özgür Özgü yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAYNAK: DHA / İHA
FOTOĞRAFLAR: DHA / İHA

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