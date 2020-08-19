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Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor

BOLU HABERLERİ  | 19.08.2020 18:43 | Son Güncelleme

Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor

Demir Grup Sivasspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, Gerede ilçesinde kampa girdikleri otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde idman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Sivas temsilcisi, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı 3 grup halinde 5'e 2 pas, pres ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamladı.

Bolu kampını 31 Ağustos'ta sonlandıracak Sivasspor, The Land Of Legends Cup turnuvasına katılmak üzere İstanbul'a geçecek.

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Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Taner Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Emir Eczanesi
Mengen
Onur Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
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