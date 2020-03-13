Sivasspor'un golcüsü Yatabare, Süper Lig kariyerinin zirvesinde

Bu periyotta rakip fileleri 11 kez havalandıran Yatabare, takımının en skorer ismi oldu. Yatabare, kırmızı-beyazlı formayla Türkiye Kupası'nda da 1 gol sevinci yaşadı.

2017-2018 sezonunun devre arası transfer döneminde İttifak Holding Konyaspor'a transfer olan Yatabare, 5 maçta forma şansı bulurken, gol atma başarısı gösteremedi.

Yatabare, 2018-2019 sezonunda ise yeşil-beyazlı formayla ligde 5 gol kaydetti.

- "Gol attığım zaman performansım da yükseliyor"

Yatabare, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kariyerinin zirvesine çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kendisine şans veren teknik direktör Rıza Çalımbay'a teşekkür eden Yatabare, "Verilen şansın boşa gitmediğini sahadaki performansımla gösterdim. Performansıma bağlı olarak bir yükseliş yakaladım. Takım olarak şu an bulunduğumuz durumdan da çok mutluyum." diye konuştu.

Yatabare, ulaşmak istediği bir gol hedefinin olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bireysel bir hedefim yok, takım olarak düşünüyorum. Sonuçta bir takım oyunu oynuyoruz. Bazı maçlarda gol atmadığım olur, buna üzülmem. Takım kazandığı ve galibiyeti aldığımız anda bir bütün ve takım olarak mutlu oluruz. Gol attığım zaman otomatik olarak performansımda yükseliyor. Sonuçta forvet oyuncusuyum ve gol atmak için buradayım. Sivasspor beni bunun için aldı ve iyi bir performans sergilediğimden dolayı mutluyum."