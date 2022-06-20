YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın sağlık kontrolünden geçirildi

Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın sağlık kontrolünden geçirildi

20.06.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın sağlık kontrolünden geçirildi

Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın sağlık kontrolünden geçirildi

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeniden kadrosuna kattığı Robin Yalçın, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulübün açıklamasına göre, Robin Yalçın'a, Acıbadem Fulya Hastanesinde sağlık kontrolü yapıldı.

Robin Yalçın, kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene oldu.

Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'ta 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındıSivas'ta 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı
Bitlis'te dere yatağında erkek cesedi bulunduBitlis'te dere yatağında erkek cesedi bulundu
Kars'ta yağışların ardından "dev mantar" bereketiKars'ta yağışların ardından "dev mantar" bereketi

Sivas Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazartesi

İmsak
03:01
Sabah
04:57
Öğle
12:38
İkindi
16:36
Akşam
20:10
Yatsı
21:57
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

Ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

İniş yapan uçaktan kaçmak istedi! Metrelerce yüksekten düştü

İniş yapan uçaktan kaçmak istedi! Metrelerce yüksekten düştü

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.