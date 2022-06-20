Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın sağlık kontrolünden geçirildi

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeniden kadrosuna kattığı Robin Yalçın, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulübün açıklamasına göre, Robin Yalçın'a, Acıbadem Fulya Hastanesinde sağlık kontrolü yapıldı.

Robin Yalçın, kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene oldu.

Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.



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