Sivassspor 1 - 1 Çaykur Rizespor

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 46: Ceza alanında topla buluşan Kone'nin altıpas civarından vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.

DAKİKA 53: Samudio'nun pasında sağdan ceza alanına giren Umar'ın çapraz pozisyondan etkili şutunda, kaleci Tolgahan Acar, topu kornere çeldi.

DAKİKA 58: Ceza alanında Robinho ile verkaç yaparak son çizgiye inen Medjani, topu kale alanındaki Torje'ye aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

DAKİKA 60: Çaykur Rizespor golü buldu. Umar'ın savunmanın arkasına gönderdiği topla ceza alanında buluşan Muric'in hafif sağ çaprazda yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

DAKİKA 69: Çaykur Rizespor ikinci gole çok yaklaştı. Boldrin'in soldan ceza alanına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Ziya Erdal'ın müdahalesinde, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Sivasspor savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

DAKİKA 76: Demir Grup Sivasspor mücadelede eşitliği sağladı. Rybalka'nın sağdan kullandığı kornerde kale alanında topu göğsüyle önüne alan Muhammet Demir'in vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı. Altıpasta yükseklik kazanan topu takip eden Braz, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kafayla kaleye gönderdi: 1-1.

DAKİKA 90+3: Gladkyy'in pasında Robin Yalçın'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

