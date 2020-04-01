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Sivas'ta 1 köy daha Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

SİVAS HABERLERİ  | 01.04.2020 13:42 | Son Güncelleme

Kentte karantinaya alınan köy sayısı 10'a yükseldi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesine bağlı 1 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Zara İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Tuzlagözü köyünün, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Her türlü olasılığa karşı, tedbir amaçlı, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylülerimizin sosyal izolasyona geçmesini sağlamak üzere köye her türlü giriş çıkış yasaklanmıştır." denildi.

Böylece Sivas'ta karantinaya alınan köy sayısı 10'a yükseldi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinin Şenbağlar, Koyulhisar ilçesinin Boyalı, Dilekli, Kurşunlu, Yağcılar, Suşehri ilçesinin Boyalıca, Gökçekaş, Yıldızeli ilçesi Üyük ve Doğanşar ilçesi Darıkol köylerinde daha önce karantina kararı alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hıfzıssıhha Karantina koronavirüs Kovid-19 Sivas

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