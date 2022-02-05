Sivas'ta 125 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta aralıklarla yağan kar nedeniyle 125 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.

Yol açma çalışmasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalar dolayısıyla gelen ihbarlara öncelik veriliyor.

Öte yandan, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesince yaptırılan "Hobbit Evleri" ve çevresinde de kar yağışıyla güzel görüntü oluştu, kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı.

