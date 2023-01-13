Sivas'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

H.Y'nin (36) kullandığı 06 KUS 25 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Dörtyol ışıklı kavşakta D.Ş. (33) idaresindeki 06 BY 3568 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 06 BY 3568 plakalı otomobil, refüjdeki sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Z.Ş. (60) ve A.Ş. (67) ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Ş, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.