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Sivas'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

13.01.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

H.Y'nin (36) kullandığı 06 KUS 25 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Dörtyol ışıklı kavşakta D.Ş. (33) idaresindeki 06 BY 3568 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 06 BY 3568 plakalı otomobil, refüjdeki sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Z.Ş. (60) ve A.Ş. (67) ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Ş, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

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