Sivas'ta 21 bini aşkın depremzede misafir ediliyor

Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda, depremin ilk gününden itibaren Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin koordinasyonunu üstlendiklerini söyledi.

Doğanşehir'de 39 mahallede 38 bin 136 nüfus bulunduğunu aktaran Öztürk, "17 Şubat tarihi itibarıyla ilçede geçici barınma alanları oluşturma noktasında bir çalışmamız başlamıştı. Şu ana kadar 65 konteyner gönderildi ve konteyner kentin altyapı çalışmaları tamamlanmak üzere. Buraya yaklaşık 300 konteyner yerleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Doğanşehir ilçesine yapılan insani yardımlardan da bahseden Öztürk, "Doğanşehir'de 12 ayrı noktada sıcak yemek hazırlanıyor. Bu ilçemizde 42 vatandaşımız enkazdan çıkarıldı. En son aldığımız savcılık bilgisine göre Doğanşehir'de 140 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bugüne kadar Sivas'tan Malatya'ya, Doğanşehir'e 218 tır insani yardım malzemesi ulaştırıldı." diye konuştu.

Öztürk, depremlerin ardından Sivas'a da depremzedelerin geldiğine değinerek, şöyle devam etti:

"İlimizde şu an itibarıyla 21 bin 484 depremzede kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz. Bunların 12 bin 485'i toplu barınma alanlarında, diğerleri ise vatandaşlarımızın misafir ettiği evlerde kalıyor. Yine depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için 3 yardım dağıtım noktamız bulunuyor."

Depremin ilk gününden itibaren Doğanşehir'de koordinasyonu sağlamakla görevlendirilen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise deprem bölgelerinde TOKİ aracılığıyla yapılan binalarda hiçbir hasarın olmadığını gözlemlediklerini vurguladı.

Bilgin, bölgede TOKİ Başkanı ve bakanlarla konuştuklarını dile getirerek, "Kendilerine 'TOKİ'nin bundaki en önemli etkeni nedir?' diye sorduğumuzda 'Zemini doğru seçtik, doğru yere doğru teknikleri kullanarak bina yaptık.' dediler. Bu, çok çok önemli. Demek ki biz eğer doğru önlem alırsak, doğru planlama yaparsak depremin tahrifatını azaltabiliyoruz. Bu noktada başta belediyeler, bizler olmak üzere hepimizin üzerine düşen dersler var. İnşallah bundan sonra bunun değerlendirmesini yapar. Bir daha böyle bir şeyi Rabb'im bize yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

