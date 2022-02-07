Sivas'ta 44 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar nedeniyle 44 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışmasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalar dolayısıyla gelen ihbarlara öncelik veriliyor.

