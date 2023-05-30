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Sivas'ta 5 kişinin öldüğü kazada yaralanan tır şoförü tedavisinin ardından tutuklandı

30.05.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Ulaş ilçesinde tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan tır şoförü, tedavisinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

Hastanedeki tedavisinden sonra gözaltına alınan tır şoförü E.Ç. (57), Ulaş İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İşlemlerinin ardından Sivas Adliye Sarayı'na getirilen E.Ç, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

E.Ç. idaresindeki 44 NS 746 plakalı tır ile Kangal Seyahat'e ait Muammer Biçil (46) yönetimindeki 58 ED 969 plakalı yolcu minibüsü, dün, Sivas-Malatya kara yolunun Ulaş ilçesi Yağdonduran mevkisinde çarpışmış, minibüs sürücüsü ile aracında bulunan Mehmet Açıkgöz (46), İhsan Mahti (51) ve Yılmaz Akpınar (52) olay yerinde, Metin Güler de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Tır şoförü E.Ç. ile Kangal ilçesinde görevli komiser yardımcısı Mehmet Cansever (30) yaralanmıştı.

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trafik kazası Sivas Ulaş

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