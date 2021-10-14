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Sivas'ta 55 dönümlük araziye kurulacak park kente değer katacak

14.10.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta 55 dönümlük araziye kurulacak park kente değer katacak

SİVAS (AA) - Sivas'ta 55 dönümlük arazi üzerinde yapımı devam eden bölge parkı ve yaşam alanının, gelecek yıl hizmete sunulması planlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Emek Mahallesi Yumurtatepe mevkisindeki 55 dönümlük arazi, bölge parkı ve sağlıklı yaşam alanına dönüştürülüyor.

2022 yılında açılması hedeflenen parkta, restoran, 6 farklı çocuk oyun alanı, futbol, basketbol, voleybol sahaları, egzersiz aletleri, spor alanları, seyir terasları ve süs havuzları yer alacak.

Proje, rekreasyon alanları ve yaklaşık 1200 nitelikli ağaçtan oluşacak 35 bin metrekarelik yeşil dokusuyla hem bölgeye hem de kente yeni bir değer kazandıracak.

Tamamlandığında kent sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de çok sayıda ziyaretçinin gelmesinin beklendiği bölge parkındaki çalışmalara Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yönetiminde hız verildi.

Çalışmalar kapsamında söz konusu yaşam alanının millet kıraathanesi, restoran ve lavabo gibi hizmet binaları tamamlanarak, sert zeminlerin yapımına başlandı. Peyzaj çalışmalarına ise ilkbahar aylarında başlayacak.

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