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Sivas'ta 8 bin öğrenci, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı heyecanını tribünde yaşayacak

09.05.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta 8 bin öğrenci, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı heyecanını tribünde yaşayacak

SİVAS (AA) - Sivas'ta 8 bin öğrenci, Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor'un çarşamba günü oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçını tribünde izleyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, kırsaldaki çocukların Sivasspor sevgisi ile buluşturulması ve yaşadığı ili tanıması amacıyla Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Demir Grup Sivasspor'un desteğiyle 2019 yılında "Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi'' hayata geçirildiği hatırlatıldı. Proje kapsamında öğretmenleri nezaretinde köy ve ilçelerden Sivas'a gelen öğrencilerin hem şehrinin kültürel ve turistik yerlerini gezdiği hem de şehrin takımı Sivasspor'un karşılaşmalarını tribünden takip ettiği ifade edildi.

Bu çerçevede, 11 Mayıs Çarşamba günü de Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 8 bin öğrenci tribünlerdeki yerini alacağı kaydedildi.

Vali Salih Ayhan da açıklamada, projeyle bugüne kadar yaklaşık 80 bin öğrencinin hem şehri gezdiğini hem de Sivasspor karşılaşmalarını izlediğini hatırlatarak, "Çocuklarımızın taraftarlık kültürünü kazanmaları, şehre aidiyetlerinin şehrin takımı ile artırılması, kırsaldaki öğrencilerimizin ilimizin kültürel değerleri ile tanışmaları amacıyla hayata geçirdiğimiz projemizi, tribünlerde dev bir sosyal projeye dönüştürdük. Sivasspor’un maçları için kırsaldan gelen öğrencilerimiz şehrimizi geziyor, sonrasında da tribünde takımlarına destek oluyor." ifadelerini kullandı.

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Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor

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