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Sivas'ta araba satma bahanesiyle dolandırıcılık yapan firari hükümlü yakalandı

SİVAS HABERLERİ  | 24.12.2020 10:24 | Son Güncelleme

Sivas'ta araba satma bahanesiyle dolandırıcılık yapan firari hükümlü yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta internetten araba satma bahanesiyle bir kişiyi dolandıran firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, K.A. (22), bir internet sitesi üzerinden B.G. (34) ile araba alma konusunda 147 bin 500 liraya anlaştı.

Kapora olarak B.G'ye 500 lira gönderen K.A, daha sonra B.G'nin verdiği hesaba 147 bin lira aktardı.

Arabayı almak için Malatya'dan Sivas'a gelen K.A, hem aracı hem de 147 bin 500 lirayı alamayınca dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

Konuyu araştıran Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli B.G'yi Huzur Mahallesi'nde ablasının evinde yakaladı.

Evdeki aramada 65 bin lira ele geçirildi.

Şüphelinin yapılan sorgulamasında benzer suçlardan 39 kaydı ve 48 aranma dosyasının bulunduğu ayrıca hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Gözaltına alının B.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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