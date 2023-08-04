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Sivas'ta "Aşıklar Bayramı" başladı

04.08.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta valiliğin himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün koordinesinde, belediye ile kentteki kurum ve kuruluşların katkısıyla düzenlenen "Aşıklar Bayramı" başladı.

Sivas'ta "Aşıklar Bayramı" başladı

Atatürk Kongre Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, Milli Mücadele'nin beşiği Sivas'ta üç gün sürecek "Aşıklar Bayramı'nın" açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şimşek, Sivas'ın aşık sazının ve sözünün en gür, en zarif sedalarının işitildiği ozanlar yurdu olduğunu belirterek, "Bu müstesna topraklarda aşıklarımız, yüzyıllardır Türkçenin en güzel ve en temiz ifadeleriyle şiirler, türküler, deyişler söyledi. Halkın diliyle hakikati dile getirdiler. İnançlarını, sevdalarını, kederlerini saza ve söze döktüler. Şüphesiz, onların bize bıraktığı söz mirası, milli varlığımızın en değerli hazinelerindendir." dedi.

Sivas'ın bu kutlu hazinenin en çok kıymetinin bilindiği ve halen canlı tutulduğu Anadolu şehri olduğunu anlatan Şimşek, "Sivaslı ozanların gönlünden kopan türküler, deyişler halkın dilinde çoğalmakta ve insanımızın duygularına tercüman olmaktadır. İnanıyorum ki sazlarını çalan, şiirlerini söyleyen aşıklarımız, Sivas'ta bu kadim geleneği ve birikimlerini kuşaktan kuşağa aktarmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Şimşek, Aşık Veysel'in şiirleriyle, doğaya ve insana bakışıyla tüm dünyada tanındığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"UNESCO'nun ve Cumhurbaşkanlığımızın, büyük aşığın Hakk'a yürüyüşünün 50. yılını Aşık Veysel'i Anma Yılı ilan etmesi, tüm Sivas için bir gurur kaynağıdır. 2023 Aşık Veysel'i Anma Yılı'nda, Veysel'in şehrinde, 80'in üzerinde aşığı, çok değerli sanatçıları ve halk dansları ekiplerini sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onu doğduğu ve yetiştiği topraklarda şanına ve sanatına yakışır şekilde anmaya ve hatırlamaya devam edeceğiz."

Programa katılan AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, "Aşıklar Bayramı'nın" düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından program, aşıkların seslendirdiği eserler ve dans gösterileriyle sürdü.

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Sivas aşıklar bayramı

Sivas Namaz Vakitleri 6 Ağustos Pazar

İmsak
03:49
Sabah
05:28
Öğle
12:43
İkindi
16:34
Akşam
19:48
Yatsı
21:20

Sivas Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Pazar

Elif eczanesi
Merkez
Gümüş eczanesi
Merkez
Berkay eczanesi
Merkez
Umut sifa eczanesi
Hafik
Sifa eczanesi
Gurun
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Imranli
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