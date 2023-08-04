Sivas'ta "Aşıklar Bayramı" başladı

Atatürk Kongre Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, Milli Mücadele'nin beşiği Sivas'ta üç gün sürecek "Aşıklar Bayramı'nın" açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şimşek, Sivas'ın aşık sazının ve sözünün en gür, en zarif sedalarının işitildiği ozanlar yurdu olduğunu belirterek, "Bu müstesna topraklarda aşıklarımız, yüzyıllardır Türkçenin en güzel ve en temiz ifadeleriyle şiirler, türküler, deyişler söyledi. Halkın diliyle hakikati dile getirdiler. İnançlarını, sevdalarını, kederlerini saza ve söze döktüler. Şüphesiz, onların bize bıraktığı söz mirası, milli varlığımızın en değerli hazinelerindendir." dedi.

Sivas'ın bu kutlu hazinenin en çok kıymetinin bilindiği ve halen canlı tutulduğu Anadolu şehri olduğunu anlatan Şimşek, "Sivaslı ozanların gönlünden kopan türküler, deyişler halkın dilinde çoğalmakta ve insanımızın duygularına tercüman olmaktadır. İnanıyorum ki sazlarını çalan, şiirlerini söyleyen aşıklarımız, Sivas'ta bu kadim geleneği ve birikimlerini kuşaktan kuşağa aktarmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Şimşek, Aşık Veysel'in şiirleriyle, doğaya ve insana bakışıyla tüm dünyada tanındığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"UNESCO'nun ve Cumhurbaşkanlığımızın, büyük aşığın Hakk'a yürüyüşünün 50. yılını Aşık Veysel'i Anma Yılı ilan etmesi, tüm Sivas için bir gurur kaynağıdır. 2023 Aşık Veysel'i Anma Yılı'nda, Veysel'in şehrinde, 80'in üzerinde aşığı, çok değerli sanatçıları ve halk dansları ekiplerini sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onu doğduğu ve yetiştiği topraklarda şanına ve sanatına yakışır şekilde anmaya ve hatırlamaya devam edeceğiz."

Programa katılan AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, "Aşıklar Bayramı'nın" düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından program, aşıkların seslendirdiği eserler ve dans gösterileriyle sürdü.

