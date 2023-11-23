Sivas’ta asırlık "hacı yemeği" geleneği sürdürülüyor

Sivas’ın merkeze bağlı Gaziköy köyünde ‘Hacı Yemeği’ geleneği sürdürülüyor. Asırlardır sürdürülen gelenek ile kutsal topraklardan dönen hacılar ve umre ziyaretinden dönenler köyün girişinde karşılanıyor, konvoy ile köy meydanına taşınıyor. Kabristan ziyaretinde bulunduktan sonra köyde kurulan çadırda tüm köy halkına yemek ikramında bulunuyor. Yıllardır süre gelen bu gelenek, gelecek nesillere aktarılmaya çalışılıyor.

Umre ibadetini yerine getirerek köyüne dönen Mustafa Coşkun, “Kutsal topraklardan geldim. Hacı yemeği bize dedelerimizden geldi. Biz de hacdan geldiğimiz için yerine getiriyoruz ve köy halkına yemek veriyoruz. Köye gelince eş dostlar sağ olsunlar konvoy eşliğinde köye yaklaşık 2 kilometre kala karşılıyorlar. Çok güzel hissediyorum, konu komşu karşıladı bizi Allah razı olsun. Bizde hayırlı olsun yemeği veriyoruz. Yemeğin adı ‘Hacı Yemeği’ diye geçiyor. Bu gelenek çoktandır devam ediyor. Bizden sonra da aynı böyle devam edecek. Dedelerimizden bize kaldı bizden sonrakilerde inşallah devam ettirirler. Böyle gider” dedi.

“NESİLDEN NESİLE AKTARILAN GELENEK”

Baba ve annesinin Umre’den döndüğünü ifade eden Mehmet Coşkun, “Allah nasip etti annemle gittiler geldiler. Babamın bahsettiği gibi böyle bir gelenek var köyümüzde. Komşularımız gelip ‘Hacı Yemeği’ yiyor. Burada babama, evde de anneme hayırlı olsun dileklerini ve Allah kabul etsin dileklerini iletiyorlar. İnşallah temennim odur ki tüm mümin kardeşlerimiz de bu nasiple nasiplenir inşallah. Ben 30 yaşındayım, 30 yıldır bu gelenek mevcut. İnşallah bizlerde genç nesil olarak daha ileride ki nesillere aktarmamız böyle bir temennimiz var. İnşallah bunu başarabiliriz. İnşallah bizden sonrakilerde bunu başarabilir. Çok güzel bir gelenek. Hac ve umre fark etmeksizin kendimi bildim bileli bu bir gelenek. Köyün girişinde traktörlerimizle, arabalarımızla komşularımızla karşılıyoruz” ifadelerine yer verdi.

