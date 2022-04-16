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Sivas'ta atlı cirit heyecanı yaşandı

16.04.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta atlı cirit heyecanı yaşandı

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği himayesinde Turizm Haftası kutlamaları kapsamında atlı cirit gösterisi yapıldı.

Hamidiye Kültür Bahçesi Ferhan Geleneksel Ata Sporları Merkezi'nde İl Özel İdaresi Cirit Kulübü tarafından "Ata Sporlarımızı Yaşatıyoruz" sloganıyla cirit gösterisi düzenlendi.

Gösteride atlı cirit takımlarının oyunları izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

Gösteriyi Vali Salih Ayhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, kurum müdürleri ve vatandaşlar izledi.

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