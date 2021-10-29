YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta ATV devrildi: 1 ölü

Sivas'ta ATV devrildi: 1 ölü

29.10.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta ATV devrildi: 1 ölü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde ATV tipi arazi aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Abdullah Akdağ (81) idaresindeki ATV tipi arazi aracı, ilçeye bağlı Akpınarbeleni ile Yavu köyleri arasında şarampole devrildi.

Aracın altında kalan Akdağ olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akdağ'ın cenazesini Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Şener: Yeniden kapanma olabilir, yüz yüze eğitim durabilirBilim Kurulu Üyesi Şener: Yeniden kapanma olabilir, yüz yüze eğitim durabilir
PARTNERDoktorlardan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e uyarıDoktorlardan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e uyarı
Sivasspor, Altay maçının hazırlıklarına başladıSivasspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 31 Ekim Pazar

İmsak
05:28
Sabah
06:52
Öğle
12:21
İkindi
15:12
Akşam
17:39
Yatsı
18:58

Sivas Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Pazar

Eğriköprü Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Merkez
Çelik Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Eğriköprü Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Altay'ın Süper Lig'deki konuğu Sivasspor

Altay'ın Süper Lig'deki konuğu Sivasspor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Trabzon'da 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında yangın çıktı

Trabzon'da 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında yangın çıktı

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı konserle kutlandı

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı konserle kutlandı

Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.