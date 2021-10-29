Sivas'ta ATV devrildi: 1 ölü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde ATV tipi arazi aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Abdullah Akdağ (81) idaresindeki ATV tipi arazi aracı, ilçeye bağlı Akpınarbeleni ile Yavu köyleri arasında şarampole devrildi.

Aracın altında kalan Akdağ olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akdağ'ın cenazesini Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz