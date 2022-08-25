Sivas'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

N.K. (52) yönetimindeki 34 EZV 110 plakalı otomobil, Gürün ilçesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan G.Ç.K. (44), M.K. (25) ve R.K. (10) yaralandı.

Yaralılar Gürün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz