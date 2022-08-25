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Sivas'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

25.08.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

N.K. (52) yönetimindeki 34 EZV 110 plakalı otomobil, Gürün ilçesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan G.Ç.K. (44), M.K. (25) ve R.K. (10) yaralandı.

Yaralılar Gürün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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trafik kazası Sivas Gürün

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