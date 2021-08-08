Sivas'ta bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Bayburt'tan İstanbul istikametine giden Nadir Polat (44) idaresindeki 34 JJ 0088 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Yemişli mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Nazır (70), Meryem (40), Melike Sena (18) ve Recep Eren Polat (15) yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçtakilerin Bayburt'taki cenazeye katıldıktan sonra İstanbul'a doğru yola çıktıkları öğrenildi.



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