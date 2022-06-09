YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta belediye, sağanak sonrası altyapı ve yollarda çalışma yapıyor

Sivas'ta belediye, sağanak sonrası altyapı ve yollarda çalışma yapıyor

09.06.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta belediye, sağanak sonrası altyapı ve yollarda çalışma yapıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta belediye, 2 gündür etkili olan sağanağın altyapıya ve yollara verdiği zararı gidermek için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, sağanağın bazı bölgelerde altyapıya ve yollara zarar verdiği ifade edildi.

Sağanak sonrası düşük kottaki yerlerde su baskınları meydana geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Küçük çaplı sel sularının taşıdığı taş ve çamur birikintileri altyapıda tıkanmalara sebebiyet verdi. Gece saatlerinden itibaren şehir genelinde çalışmalara başlayan Sivas Belediyesine bağlı SİBESKİ, Fen İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hasar tespitinin ardından yer yer oluşan tıkanıklıkları gidererek su baskınlarının tahliye edilmesi için yoğun mesai içine girdi. Ayrıca bazı yollarda oluşan küçük çaplı çökmelerin giderilmesi adına onarım çalışmaları başlatıldı."

Öte yandan, AFAD yetkililerinden alınan bilgiye göre, il merkezinde 10, Ulaş ilçesi Güneşli köyünde 7 evi su bastı.

Bu arada, meteoroloji, Sivas için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suudi Arabistan'daki ezan yarışması birincisi Muhsin Kara, başarısının sırrını anlattı:Suudi Arabistan'daki ezan yarışması birincisi Muhsin Kara, başarısının sırrını anlattı:
Muş'ta öğrenciye hakaret eden otobüs şoförünün işine son verildiMuş'ta öğrenciye hakaret eden otobüs şoförünün işine son verildi
Halı sahada maçında kalbi duran kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyorHalı sahada maçında kalbi duran kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 9 Haziran Perşembe

İmsak
03:03
Sabah
04:57
Öğle
12:36
İkindi
16:33
Akşam
20:06
Yatsı
21:51
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.