Sivas’ta “Benim Belediyem Gençlik Çalıştayı” başladı

Sivas’ta gençlerin fikirlerini açıkça ifade ederek belediye hizmetleri hakkındaki görüşlerini bildireceği, sorunları ortaya koyarak çözüm önerilerini tartışacağı “Benim Belediyem Gençlik Çalıştayı” başladı.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde üç oturum halinde düzenlenecek olan çalıştayın açılış programına Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, ilgili kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

30 farklı okuldan 63 öğrencinin katılım sağladığı çalıştayda 7 farklı masa oluşturuldu. Akademisyenlerin moderatörlük yaptığı oturumlarda; çevre ve temizlik, park-bahçe işleri, kültür ve sosyal işler, spor işleri, ulaşım hizmetleri, hayvan hakları, barınma ve korunma gibi farklı konularda öğrencilerin fikirleri masaya yatırıldı.

Çalıştaya katılan gençler adına konuşan Zeynep Kotan, “Bizler bugün burada olduğu gibi fikirlerimizle bu ülkeye her daim katkıda bulunmaya çalışacak olan yeni nesiliz. Burada ilki yapılacak olan “Benim Belediyem Gençlik Çalıştayını” duyduğum zaman şehrimle bir kez daha gurur duydum. Bir fikre ulaşmak için birçok düşünceye ihtiyaç vardır. Bizlerin düşüncelerini şehrimiz için faydalı olabilecek şekilde bir araya getiren ve sonucunda da mutlak güzel fikirler elde edeceğimiz bu çalıştayı kuran ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Uygulama zamanı gelen bir fikir dünyanın tüm ordularının toplamından daha güçlüdür. Ve bu güçte işte tam buradadır. Bizlerle fikirlerini paylaşmak, taze zihinlerini bu şehrin hizmetine sunmak amacıyla buraya gelen ve şu an burada gurur dolu olmama sebebiyet veren tüm öğrenci arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. İlimize yeni ufuklar açacak olan bu çalıştaya öncülük eden, emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Çalıştayımızın belediyemize hayırlar getirmesini diliyorum ” dedi.

Çalıştayın paydaş kurumu olan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise, “Çok titiz bir ön hazırlık çalışmasının ardından nihayet bugün burada Benim Belediyem Gençlik Çalıştayını bir tarih ve kültür şehri olan Sivas’ımızı daha ileri taşımak maksadıyla bir araya geldik. Sivas Belediyesi, Müdürlüğümüz ve Eğitimde Diriliş Derneği ile yapılan ‘Benim Belediyem Gençlik Çalıştayının’ hazırlık çalışmaları kapsamında görevlendirilen öğretmenlerimiz bugüne kadar farklı sınıf, farklı seviyelerde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinden 30 okuldan 300 öğrenciyle ön görüşme yaptılar. Bu görüşmelerde yapılan görüşme formlarının analizlerinden hareketle çalıştay temaları, kategorileri ve alt kategorilerini oluşturdular. Neticede ise sizler için şehrimizi ulaşımdan çevre temizliğine, sosyal alanlardan kültürel faaliyetlerine kadar pek çok farklı yönü ihya edecek kapsayıcı sorular hazırladılar. Tüm bu çalışmalar esasında sizler için çocuklar. Çünkü sizler bu şehirde yaşayan Allah ömür verirse de bu şehrin ekmeğinden suyundan nasiplenecek olan ve bu şehrin idaresini eline alacak olan kişilersiniz. Bugün bu masalarda yerinizi almanız aslında yaşadığınız şehre karşı ödevinizi yerine getiriyor olmanız anlamına geliyor. Zira sorunlar karşısında şikâyet etmek, masa başından ahkam kesmek, sızlanıp mazeret üretmek en kolayıdır. Önemli olan çözüm bulmak, fikir üretmek, icraat ortaya koymaktır. Belki birkaç hafta, belki birkaç ay sonra kendi çıkarlarını şehrin çıkarlarından üstün görenler bu şehirde yapılan güzellikleri görmeyerek sağı solu karalayıp kendi ayıplarını ört bas etmeye çalışanlar unutulup gidecek ama yapılan güzel işler, açılan atölyeler ve özellikle sizin bugün burada beyan ettiğiniz güzel fikirler, projeler, çalışmalar da hayat bulacak ve asla unutulmayacaktır. Bu çalıştayın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor ve gençlerimize bu yolun önünü açan, eğitimcilerin her daim yanında olan Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ve ekibine, tüm milli eğitim camiası adına şükranlarımı arz ediyorum ” şeklinde konuştu.

Çalıştayın hazırlık sürecini ve yapılan çalışmaları değerlendiren Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, “Bugün bu çalıştayda çıkacak olan fikirlerin sahibi sizler olacaksınız. Ben 26 yaşında belediye başkan yardımcısı olmuş bir kardeşinizim. Geçmişte seçilme hakkına bile sahip değilken bu ülkede yapılan referandumla ailelerinizin, büyüklerinizin verdiği destekle ülkede yapılan referandumla seçilme hakkına sahip olmuş bir kardeşinizim. Bu ülke artık bu işin farkında. Birçok alanda gençlere sorular soruluyor, yönetime katılımları önemseniyor. Biz de Sivas Belediyesi olarak özellikle yaptığımız hizmetlerde bu işi sıklıkla takip etmek istedik ve gençlerin bu konuda ki fikirlerini önemsedik. Şunu arzuluyoruz bugün 10 yaşında olan bir kardeşimiz 20 yaşına geldiği zaman nasıl bir Sivas görmek istiyor, bunu merak ediyoruz. Ben bu çalıştayda özellikle emek veren öğretmenlerimize, Eğitimde Diriliş Derneğimize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, üniversiteden hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu tablo size şunun ispatıdır, arkadaşımız çok şanslı bir şehirde olduğumuzu söyledi. Gerçekten Sivas açısından çok şanslı bir dönem yaşıyoruz. Herhangi bir konu, herhangi bir sorun varsa üniversitesiyle, valiliğiyle, belediyesiyle, kurumlarıyla hep birlikte bir masanın etrafına oturup bu şehirle alakalı sorunları konuşup çözümleyebilecek bir ortama sahibiz. Burada bu işi bu noktaya getiren arkadaşlarıma, hocalarıma ve siz değerli öğrencilerimize teşekkür ediyorum ” ifadelerini kullandı.