Sivas'ta beton duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, hafif ticari aracın yol kenarındaki beton duvara çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Orhan Oğuz yönetimindeki 34 GDK 63 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Akçağ köprüsü yakınlarında yol kenarındaki beton duvara çarptı.

Kazada sürücü ile Özlem, Berat (6) ve Kerim Oğuz (10) yaralandı.

Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Berat Oğuz, Sivas'a sevk edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz