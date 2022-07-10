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Sivas'ta beton duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

10.07.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta beton duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, hafif ticari aracın yol kenarındaki beton duvara çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Orhan Oğuz yönetimindeki 34 GDK 63 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Akçağ köprüsü yakınlarında yol kenarındaki beton duvara çarptı.

Kazada sürücü ile Özlem, Berat (6) ve Kerim Oğuz (10) yaralandı.

Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Berat Oğuz, Sivas'a sevk edildi.

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trafik kazası Sivas

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