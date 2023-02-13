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Sivas'ta bir araya gelen besiciler depremzedeler için 22 koyun bağışladı

13.02.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir araya gelen besiciler, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin etkilediği bölgelerdeki depremzedeler için 22 koyun bağışında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremlerin ardından tüm Türkiye'den bölgeye yardımlar sürüyor.

Akıncılar ilçesinde de bir araya gelen 20 besici, yetiştirdikleri 22 koyunu depremzedelere ulaştırılmak üzere Sivas Et ve Süt Kurumuna bağışladı.

Hayırsever besicilerden Selami Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde yapılan yardımlara biz de farklı şekilde katılalım istedik ve üretici arkadaşlarımızla birer, ikişer koyun Sivas'taki Et ve Süt Kurumuna bağışladık. Burada koyunlar kesildikten sonra işlenecek ve kavurma yapılarak depremzedelere ulaştırılacak." diye konuştu.

Kıraathanede arkadaşlarıyla vakit geçirirken böyle bir fikrin ortaya çıktığını dile getiren besici Ceyhan Aydın da "Deprem bölgesine canlı hayvan götürülemeyeceği için bağışladığımız koyunları, kesilip işlenmesi için Et ve Süt Kurumuna teslim ettik." dedi.

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deprem Sivas Akıncılar

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