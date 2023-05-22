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Sivas'ta bir şantiyede tırın kasasından boşalan çakılların altında kalan işçi öldü

22.05.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta hazır beton şantiyesinde tırın kasasından dökülen çakılların altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Sivas'ta bir şantiyede tırın kasasından boşalan çakılların altında kalan işçi öldü

Alınan bilgiye göre, Danişmentgazi Mahallesi'nde bulunan bir çimento fabrikasının arka kısmındaki hazır beton şantiyesinde çalışan işçiler, çakıl dökülen alanda çalışır halde duran bir tır fark etti.

İşçiler, tırın şoförü olduğu ileri sürülen İsmet Göktaş'ın (50) araçta olmadığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölge güvenlik çemberine alındıktan sonra itfaiye ve sağlık ekipleri de çağrıldı.

Tırın arka kısmında yapılan aramada Göktaş’ın cesedi çakılların altında buldu.

Göktaş’ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Göktaş'ın tırın kasa kısmındaki kapağın açılmaması nedeniyle araçtan inerek müdahale ettiği, çakılların bu esnada üzerine döküldüğü şüphesi üzerinde duruluyor.

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