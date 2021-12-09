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Sivas'ta boşandığı eşini bıçakla yaralayan şüpheli adliyede

09.12.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta boşandığı eşini bıçakla yaralayan şüpheli adliyede

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde boşandığı eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şüpheli N.G. (37) Şarkışla Adliye Sarayına gönderildi.

N.G, adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna "İhanet." karşılığını verdi.

Öte yandan, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edilen M.B'nin tedavisi sürüyor.

- Olay

Cumhuriyet Caddesi'nde dün, 6 ay önce boşandığı eşi M.B. (35) ile karşılaşan N.G, yere yatırdığı kadını bıçakla yaralamış, olaya müdahale etmek isteyen çevredekileri elindeki bıçakla tehdit etmişti.

N.G, olayın yaşandığı caddedeki İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerlerin müdahalesinin ardından gözaltına alınmış, M.B. hastaneye kaldırılmıştı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

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