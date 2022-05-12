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Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada bir çocuk yaralandı

12.05.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada bir çocuk yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akdeğirmen Mahallesi Belediye Nikah Salonu yakınında ortaokul öğrencisi B.A.K. (14) ile Afgan uyruklu A.R.H. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.R.H, B.A.K'yi bıçakla kasığından yaraladı.

B.A.K. ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan A.R.H. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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