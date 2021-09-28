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Sivas'ta çoban köpeklerinden kaçan vaşak ağaca tırmandı

28.09.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta çoban köpeklerinden kaçan vaşak ağaca tırmandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, çoban köpeklerinden kaçan vaşağın ağaca tırmanarak kendini korumaya çalışması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Zara ilçesi Kevenli köyünde çobanlık yapan Serkan Çakmak, koyun sürüsünü yaydığı esnada köpeklerinin havladığını fark etti.

Köpeklerin sürüdeki kuzuları korumak için vaşağı kovalayarak ağaca çıkardığını gören Çakmak, yırtıcı hayvanın peşinden ağaca tırmanan köpeğini indirmeye çalıştı.

Çakmak, uzun uğraşlar sonunda ağaçtaki köpeği ile ağacın altında bekleyen köpeklerini uzaklaştırdı. Ardından taş atarak ağacın tepesine tırmanan vaşağı aşağı indiren Çakmak, yırtıcı hayvanın kaçmasını sağladı. Çakmak o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Serkan Çakmak, AA muhabirine, hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Romanov koyunu üretim çiftliği bulunduğunu belirten Çakmak, "Yaylım sırasında dağdan köye doğru dönüş yaparken bir vaşakla karşılaştım, köpeklerim fark ettiler. Çalıların arasında köpeklerin havladığını duydum. Kafamı çevirdiğimde önce tavşan kovalıyorlar zannettim. Vaşak olduğunu fark edince ben de köpeklerin arkasından koştum. Orada vaşak kendini kurtarmak için ağacın üstüne çıktı. Köpeklerimden bir tanesi de arkasından ağaca çıktı." dedi.

Köpeği güçlükle ağaçtan indirdiğini anlatan Çakmak, "Sonra köpekler tabii ağacın altını terk etmek istemediler. O ara tesadüf karşımıza bir tavşan çıktı çalıların arasından. Köpekler tavşanı kovalamaya başlayınca ben de vaşağa bir iki tane taş parçası atarak aşağı indirdim, kaçmasını sağladım." diye konuştu.

Vaşakların kuzu, kedi, tavuk, hindi gibi canlıları avlayarak beslendiğini ifade eden Çakmak, "Koyunların arasındaki küçük kuzularım var, daha bir aylık, bir buçuk aylık. Ya onların peşindeydi, ya da köydeki tavukları, kedileri gözetliyordu." ifadesini kullandı.

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