Sivas'ta damperi açılan tır EDS direğine çarparak devrildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde damperi açılan tır, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarparak devrildi.

Sinan Yıldız yönetimindeki 58 ACU 689 çekici ve 58 DN 766 dorse plakalı tır, Sivas-Erzincan kara yolunda seyir halindeyken damperi açılınca Hafik ilçesi girişinde EDS direklerine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre kapanan yolda yoğunluk oluşunca trafik akışı alternatif olarak mahalle yoluna yönlendirildi.

Devrilen tırın ve EDS direğinin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.



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