Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

H.K. (32) idaresindeki 34 FK 7263 plakalı otomobil, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Gürün yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile K.K. (30), H.H.K. (9) ve A.A.K. (6) yaralandı.

Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.A.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz