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Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

02.09.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

H.K. (32) idaresindeki 34 FK 7263 plakalı otomobil, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Gürün yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile K.K. (30), H.H.K. (9) ve A.A.K. (6) yaralandı.

Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.A.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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trafik kazası Sivas Gürün

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